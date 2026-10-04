Маск призвал называть ИИ суперинтеллектом
Американский бизнесмен Илон Маск призвал называть искусственный интеллект суперинтеллектом. Об этом он написал в соцсети X.
«Больше никакого ИИ. Суперинтеллект. Так лучше», – написал Маск.
В другом посте бизнесмен написал: «SpaceX – компания, работающая в области сверхинтеллекта».
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в исполнительной ветви власти термин «искусственный интеллект» (AI) заменяется на «суперинтеллект» (SI).
3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит директор Национальной разведки США Джей Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.