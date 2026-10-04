Маск призвал называть ИИ суперинтеллектом

3 октября газета The Wall Street Journal писала, что Белый дом создал рабочую группу, которую возглавит директор Национальной разведки США Джей Клейтон. Она должна в течение 120 дней оценить риски и возможности ИИ и представить рекомендации о роли федерального правительства в надзоре за этой технологией.