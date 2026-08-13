При крушении военного вертолета в Техасе погибли два человека

13 июня военный истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США разбился в лесной местности штата Вашингтон. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет врезался в гору. Его госпитализировали с травмами. Как сообщили в авиагруппе 11-ой морской пехоты, боевой самолет выполнял плановое учебное задание, когда произошла «нефатальная авиационная авария».