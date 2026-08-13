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При крушении военного вертолета в Техасе погибли два человека

Наталья Захарова

Недалеко от военной базы армии США Форт-Худ в Техасе разбился военный вертолет, погибли два человека. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на данные местных властей.

Представитель офиса шерифа Клифф Коулман рассказал, что крушение вызвало пожар на сухих полях, куда упал вертолет. Пожар пока не локализован, добавил он. Коулман переадресовал вопросы о личности погибших военным.

Пресс-офис сухопутных войск Соединенных Штатов сообщил, что крушение потерпел ударный вертолет вооруженных сил США AH-64 Apache, приписанный к военной базе Форт-Худ.

13 июня военный истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США разбился в лесной местности штата Вашингтон. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет врезался в гору. Его госпитализировали с травмами. Как сообщили в авиагруппе 11-ой морской пехоты, боевой самолет выполнял плановое учебное задание, когда произошла «нефатальная авиационная авария». 

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