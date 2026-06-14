В США потерпел крушение военный истребитель
Военный истребитель F/A-18 Hornet корпуса морской пехоты США потерпел крушение в лесной местности штата Вашингтон, сообщает NBC News. Пилот успел катапультироваться до того, как самолет врезался в гору. Его госпитализировали с травмами, характер повреждений не уточняется. Инцидент произошел днем 13 июня в районе озера Римрок. Место крушения находится на территории национального леса Оканогон-Уэнатчи.
Как сообщили в Авиагруппе морской пехоты 11, боевой самолет выполнял плановое учебное задание, когда произошла «нефатальная авиационная авария». После катапультирования пилота спасатели доставили в медицинское учреждение. По данным местного офиса шерифа, с летчиком удалось связаться сразу после крушения, его состояние оценивается как стабильное, а травмы – как легкие.
Падение истребителя спровоцировало возгорание сухой растительности. Пожарная служба Нейчес совместно с Лесной службой США оперативно приступила к тушению пожара.
Причины катастрофы выясняются. В Авиагруппе морской пехоты 11 предупредили, что расследование может занять несколько месяцев и для сохранения его объективности подробности инцидента пока не разглашаются.