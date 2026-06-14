В США потерпел крушение военный истребитель

Как сообщили в Авиагруппе морской пехоты 11, боевой самолет выполнял плановое учебное задание, когда произошла «нефатальная авиационная авария». После катапультирования пилота спасатели доставили в медицинское учреждение. По данным местного офиса шерифа, с летчиком удалось связаться сразу после крушения, его состояние оценивается как стабильное, а травмы – как легкие.