Эксперты ожидают роста экспортной цены на российский газ в 2026 году на 20%

Средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам, в 2026 г. вырастет на 19,5% к уровню прошлого года до $312 за 1000 куб. м. Такая оценка приведена в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Он подготовлен на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.