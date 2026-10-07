Эксперты ожидают роста экспортной цены на российский газ в 2026 году на 20%Прогнозные оценки стоимости топлива на ключевых рынках повышены из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке
Средняя экспортная цена на российский газ, поставляемый по трубопроводам, в 2026 г. вырастет на 19,5% к уровню прошлого года до $312 за 1000 куб. м. Такая оценка приведена в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». Он подготовлен на основе консенсус-прогноза российских аналитических компаний.
Предыдущий консенсус-прогноз, подготовленный в мае, предполагал рост цены на 11% до $290 за 1000 куб. м. Таким образом, прогноз повышен на 8,5 п. п. В 2025 г. средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, снизилась на 10% до $261 за 1000 куб. м.
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