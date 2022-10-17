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Общество

Сотрудников «Синергии» арестовали по делу о фиктивном приеме подлежащих мобилизации

Ведомости

Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников университета «Синергия», которые обвиняются в фиктивном приеме граждан, подлежащих мобилизации, чтобы помочь им уклониться, сообщает ТАСС.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чмелева, Кухарева и Забавина. Им вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», — заявил собеседник агентства. 

Обвиняемые сотрудники частного университета пообещали за 180 000 руб. зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.

На прошлой неделе Московская прокуратура и столичное управление МВД начали проверку «Синергии» по причине выявления порядка 800 случаев фиктивного приема студентов с целью помочь им уклониться от частичной мобилизации. 

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в ходе которой будет мобилизовано 300 000 запасников. 14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 000 мобилизованных, пообещав, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице, поскольку та выполнила поставленный Минобороны план.

Ранее по теме: Прокуратура проверяет «Синергию» на предмет фиктивного приема подлежащих мобилизации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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