Сотрудников «Синергии» арестовали по делу о фиктивном приеме подлежащих мобилизации
Хорошевский суд Москвы арестовал трех сотрудников университета «Синергия», которые обвиняются в фиктивном приеме граждан, подлежащих мобилизации, чтобы помочь им уклониться, сообщает ТАСС.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чмелева, Кухарева и Забавина. Им вменяется ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")», — заявил собеседник агентства.
Обвиняемые сотрудники частного университета пообещали за 180 000 руб. зачислить молодого человека на очную форму обучения для получения отсрочки от частичной мобилизации.
На прошлой неделе Московская прокуратура и столичное управление МВД начали проверку «Синергии» по причине выявления порядка 800 случаев фиктивного приема студентов с целью помочь им уклониться от частичной мобилизации.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в ходе которой будет мобилизовано 300 000 запасников. 14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 000 мобилизованных, пообещав, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице, поскольку та выполнила поставленный Минобороны план.