Сотрудников «Синергии» арестовали по делу о фиктивном приеме подлежащих мобилизации

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, в ходе которой будет мобилизовано 300 000 запасников. 14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 000 мобилизованных, пообещав, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель. 17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении мобилизации в столице, поскольку та выполнила поставленный Минобороны план.