США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Minuteman III разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт. Вес ракеты – 36 т.