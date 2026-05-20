США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили космические силы страны на своем сайте.
Пуск невооруженной ракеты состоялся с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. В американском командовании подчеркнули, что испытание было запланировано заранее и не связано с текущими мировыми событиями.
По данным военных, запуск под обозначением GT 256 стал комплексной проверкой системы вооружения и персонала, обслуживающего ракетный комплекс. Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила, что испытание подтвердило точность системы и способность доставки боевого блока к цели.
В сообщении также говорится, что испытания проводятся в рамках подготовки к переходу ВВС США на новую ракетную систему LGM-35A Sentinel. До ее полного развертывания Minuteman III останется ключевым элементом наземной составляющей американской ядерной триады.
5 ноября 2025 г. США также провели испытание ракеты Minuteman III.
Minuteman III разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт. Вес ракеты – 36 т.