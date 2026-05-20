Политика

США провели тестовый запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Ведомости

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили космические силы страны на своем сайте.

Пуск невооруженной ракеты состоялся с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. В американском командовании подчеркнули, что испытание было запланировано заранее и не связано с текущими мировыми событиями.

По данным военных, запуск под обозначением GT 256 стал комплексной проверкой системы вооружения и персонала, обслуживающего ракетный комплекс. Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила, что испытание подтвердило точность системы и способность доставки боевого блока к цели.

В сообщении также говорится, что испытания проводятся в рамках подготовки к переходу ВВС США на новую ракетную систему LGM-35A Sentinel. До ее полного развертывания Minuteman III останется ключевым элементом наземной составляющей американской ядерной триады.

5 ноября 2025 г. США также провели испытание ракеты Minuteman III.

Minuteman III разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт. Вес ракеты – 36 т.

