США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIЗапуск подтверждает надежность и точность системы, указали в американской армии
Испытания баллистической ракеты Minuteman III подтвердили «надежность и точность» американской системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили в космических силах США.
В публикации отмечено, что в ходе запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности системы МБР». По данным космических сил, головная часть ракеты пролетела расстояние примерно в 6700 км до полигона имени Рейгана. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.
19 февраля США также провели испытательный запуск Minuteman III на базе «Ванденберг» в Калифорнии. До этого, 6 ноября 2024 г., он прошел там же. В сентябре прошлого года тестовый пуск прошел на авиабазе «Оффут» в штате Небраска.
Minuteman III разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт. Вес ракеты - 36 т.
30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.