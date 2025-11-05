США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.