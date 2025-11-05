Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Запуск подтверждает надежность и точность системы, указали в американской армии
Ведомости

Испытания баллистической ракеты Minuteman III подтвердили «надежность и точность» американской системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщили в космических силах США.

В публикации отмечено, что в ходе запуска «была проведена оценка текущей надежности, боевой готовности и точности системы МБР». По данным космических сил, головная часть ракеты пролетела расстояние примерно в 6700 км до полигона имени Рейгана. Ракета в ходе испытаний была без ядерной боеголовки.

19 февраля США также провели испытательный запуск Minuteman III на базе «Ванденберг» в Калифорнии. До этого, 6 ноября 2024 г., он прошел там же. В сентябре прошлого года тестовый пуск прошел на авиабазе «Оффут» в штате Небраска.

Какие «ядерные испытания» США вдруг задумал провести Трамп и почему

Политика / Международные новости

Minuteman III разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт. Вес ракеты - 36 т.

30 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Пентагону поручение начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими государствами. До этого США не проводили военные ядерные взрывы с 1992 г. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Он напомнил о действии международного моратория.

Читайте также:В США заявили о намерении провести субкритические взрывы ядерного оружия
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь