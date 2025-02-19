США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии
США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на базе американских космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте американского командования космических сил.
Запуск состоялся в 1:00 по тихоокеанскому времени (12:00 мск) 19 февраля.
Американские войска регулярно проводит испытательные пуски МБР. 6 ноября 2024 г. испытания Minuteman III также состоялись на базе американских космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. До этого запуск прошел в сентябре на авиабазе «Оффут» в штате Небраска.
Осенью 2023 г. в Пентагоне заявили, что предупредили Россию об испытаниях. Там пояснили, что целью запуска является «демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания».
Minuteman III («Ополченец») разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Minuteman III может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт.