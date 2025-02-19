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США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III в Калифорнии

Ведомости

США провели испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на базе американских космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте американского командования космических сил.

Запуск состоялся в 1:00 по тихоокеанскому времени (12:00 мск) 19 февраля.

Американские войска регулярно проводит испытательные пуски МБР. 6 ноября 2024 г. испытания Minuteman III также состоялись на базе американских космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. До этого запуск прошел в сентябре на авиабазе «Оффут» в штате Небраска.

Осенью 2023 г. в Пентагоне заявили, что предупредили Россию об испытаниях. Там пояснили, что целью запуска является «демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания».

Minuteman III («Ополченец») разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Minuteman III может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3–0,6 Мт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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