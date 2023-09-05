Пентагон: США предупредили Россию об учебном запуске ракеты Minuteman III
Россию предупредили о планах США провести учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 6 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания», – сказал Райдер на брифинге (цитата по РИА «Новости»).
Представитель Пентагона уточнил, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад.
В апреле этого года командование глобальных ударов ВВС США также провело испытательный пуск Minuteman III. Как отмечали в пресс-службе базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния, подобные испытания Minuteman III проводились более 300 раз и это испытание «не является результатом текущих мировых событий».
Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.