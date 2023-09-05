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Пентагон: США предупредили Россию об учебном запуске ракеты Minuteman III

Ведомости

Россию предупредили о планах США провести учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 6 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания», – сказал Райдер на брифинге (цитата по РИА «Новости»).

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Представитель Пентагона уточнил, что испытание носит штатный характер и было запланировано несколько лет назад.

В апреле этого года командование глобальных ударов ВВС США также провело испытательный пуск Minuteman III. Как отмечали в пресс-службе базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния, подобные испытания Minuteman III проводились более 300 раз и это испытание «не является результатом текущих мировых событий».

Ракета Minuteman III (в переводе с английского – «ополченец») была разработана Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность стрельбы составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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