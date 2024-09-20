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США провели учебный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Ведомости

США провели тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на авиабазе Оффут в штате Небраска, сообщает ТАСС со ссылкой на американские ВВС.

Учебный запуск был проведен 17 сентября. Такие испытания развертывания Minuteman III без фактического запуска проводятся два раза в год на различных базах, уточняется в сообщении ВВС США.

4 и 6 июня США уже проводили испытательные пуски Minuteman III. «Испытательные пуски МБР демонстрируют, что парк МБР США готов, надежен и эффективен для усиления доминирования в эпоху стратегической конкуренции», – отмечалось на сайте командования космических сил. Подобные испытания проводились уже более 300 раз.

Ракета Minuteman III («Ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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