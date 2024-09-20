США провели учебный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
США провели тестовый электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на авиабазе Оффут в штате Небраска, сообщает ТАСС со ссылкой на американские ВВС.
Учебный запуск был проведен 17 сентября. Такие испытания развертывания Minuteman III без фактического запуска проводятся два раза в год на различных базах, уточняется в сообщении ВВС США.
4 и 6 июня США уже проводили испытательные пуски Minuteman III. «Испытательные пуски МБР демонстрируют, что парк МБР США готов, надежен и эффективен для усиления доминирования в эпоху стратегической конкуренции», – отмечалось на сайте командования космических сил. Подобные испытания проводились уже более 300 раз.
Ракета Minuteman III («Ополченец») была разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км. Длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Она может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.