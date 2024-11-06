США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

В сентябре США провели тестовый электронный пуск МБР Minuteman III на авиабазе Оффут в штате Небраска. Тогда ВВС США уточнили, что такие испытания развертывания Minuteman III без фактического запуска проводятся два раза в год на различных базах. Соединенные штаты также проводили испытательные пуски Minuteman III 4 и 6 июня. Отмечалось, что такие испытания проводились более 300 раз.