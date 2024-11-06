США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III на базе американских космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте командования космических сил.
Запуск был совершен в 23:01 по тихоокеанскому времени (21:01 мск) 5 ноября.
«Испытательные запуски межконтинентальных баллистических ракет демонстрируют, что флот межконтинентальных баллистических ракет США готов, надежен и эффективен для обеспечения доминирования в эпоху стратегической конкуренции», – говорится в сообщении.
В сентябре США провели тестовый электронный пуск МБР Minuteman III на авиабазе Оффут в штате Небраска. Тогда ВВС США уточнили, что такие испытания развертывания Minuteman III без фактического запуска проводятся два раза в год на различных базах. Соединенные штаты также проводили испытательные пуски Minuteman III 4 и 6 июня. Отмечалось, что такие испытания проводились более 300 раз.
Minuteman III («Ополченец») разработана корпорацией Boeing и принята на вооружение в 1970 г. Максимальная дальность полета составляет 15 000 км, а длина ракеты с головной частью превышает 18 м. Minuteman III может нести от одной до трех боеголовок мощностью 0,3-0,6 Мт.