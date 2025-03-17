Долг российского подразделения Google превысил 91,5 квинтиллиона рублей

Разбирательство по делу началось в 2020 г., когда телеканалы «Царьград» и РИА ФАН подали иски к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить аккаунты каналов на YouTube. В 2021 г. суд согласился с телеканалами и обязал Google восстановить доступ, но компания не сделала этого в отведенные девять месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 000 руб. Сумма штрафа будет удваиваться каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничение общей суммы штрафа не установлено.