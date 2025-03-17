Долг российского подразделения Google превысил 91,5 квинтиллиона рублей
Задолженность ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований по делу о банкротстве, составляет более 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) руб. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на слова конкурсного управляющего компании Валерия Таляровского.
По его словам, реестр содержит 18 требований от 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 трлн 138 млрд 260 млн 100 000 руб. Эта сумма зафиксирована на дату признания компании банкротом и не увеличивается, в отличие от обязательств американского Google. Основанием для требований стали судебные решения, обязывающие Google разблокировать YouTube-каналы российских медиакомпаний. За неисполнение суды назначили неустойку (астрент), которая росла в геометрической прогрессии.
29 января стало известно, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google давно превысила ВВП мира и достигла 1,8 дуодециллиона руб. Сумма требований – это долг, который накопила Google за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Дуодециллион – единица с 39 нулями. Долг такого размера зафиксирован у компании на 15 января.
Разбирательство по делу началось в 2020 г., когда телеканалы «Царьград» и РИА ФАН подали иски к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить аккаунты каналов на YouTube. В 2021 г. суд согласился с телеканалами и обязал Google восстановить доступ, но компания не сделала этого в отведенные девять месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 000 руб. Сумма штрафа будет удваиваться каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничение общей суммы штрафа не установлено.
В процессе разбирательства в качестве третьих лиц к искам присоединились телеканалы, аккаунты которых также были заблокированы на площадке: «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.