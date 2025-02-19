Требования бывших работников «Гугл» будут удовлетворены в приоритетном порядке

Требования бывших работников «Гугл» будут удовлетворены в приоритетном порядкеПо отношению к телеканалам, требования которых превысили капитализацию Alphabet
Суд 19 февраля решил удовлетворить в приоритетном порядке требования бывших сотрудников ООО «Гугл». Об этом «Ведомостям» сообщил партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян, участвовавший в заседании. Информация в картотеке арбитражных дел пока не обновлена.
24 октября 2024 г. конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой разрешить удовлетворить требования бывших работников организации в приоритетном порядке по отношению к требованиям текущих кредиторов (возникших после возбуждения дела о банкротстве, в их числе находится большинство российских телеканалов). В настоящее время законом установлена иная очередность – интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.
В своем заявлении Таляровский обращает внимание на продолжающиеся нарушения законов России со стороны Google LLC, игнорирование требований Роскомнадзора об удалении с видеохостинга Youtube запрещенной информации и неисполнение компаниями Google судебных актов о восстановлении доступа к заблокированным Youtube-каналам кредиторов. На Google LLC налагаются штрафы, которые подлежат исполнению за счет имущественной массы ООО «Гугл» как фактического представительства Google LLC. Все это приводит к росту текущих обязательств ООО «Гугл» и невозможности удовлетворить требования бывших сотрудников.
По закону удовлетворение требований работников возможно после удовлетворения интересов текущих кредиторов (кредиторы, чьи требования возникли после возбуждения дела о банкротстве), которых насчитывается 19. В числе текущих кредиторов – межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7, а также российские телеканалы. Речь идет о требованиях по астренту, начисление которых в отношении ООО «Гугл» было ограничено судом (резолютивная часть оглашена 17 февраля 2025 г.) датой открытия конкурсного производства (18 октября 2023 г.), а также обязательства ООО «Гугл» по оплате нескольких административных штрафов, наложенных на Google LLС.
При этом общая сумма требований по зарплате около 200 бывших работников ООО «Гугл» с учетом компенсации за несвоевременную выплату составляет около 480 млн руб. К этой же очереди относятся НДФЛ и страховые взносы, сумма которых составляет около 240 млн руб.
Таляровский обращает внимание, что с учетом игнорирования Google LLС требования законодательства РФ и намеренного отказа от блокировки запрещенной информации и оплаты штрафов их начисление и взыскание за счет ООО «Гугл» продолжается.
Он отмечает, что ведется работа по взысканию дебиторской задолженности ООО «Гугл» – фактически единственного актива компании, за счет которого возможно удовлетворение требований кредиторов. Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Гугл» за 2023 г., ее сумма составляет 16,16 млрд руб.
Автор заявления указывает также, что компания Google International LLC уклоняется от исполнения судебного решения о признании недействительными платежей по выплате около 10 млрд руб. дивидендов, выведенных из ООО «Гугл» накануне банкротства. Управляющий считает, что тот факт, что компании Google намеренно не исполняют судебные акты и требования законодательства России, приводит к ухудшению положения ООО «Гугл» из-за «безостановочного увеличения его обязательств и диспропорции с его активами».
«Соответственно, подобное увеличение обязательств должника [ООО “Гугл”] является экстраординарной ситуацией, до этого не имевшей каких-либо аналогов в российской правоприменительной практике», – говорится в документе.
Бывшие работники ООО «Гугл» написали отзыв на заявление конкурсного управляющего, по сути поддержав его. Они обратили внимание, что в законе о банкротстве не прописан механизм изменения очередности удовлетворения требований кредиторов в экстраординарных ситуациях, и применение аналогичной нормы возможно, когда «удовлетворение требований реестровых кредиторов перед кредиторами по текущим платежам соответствует интересам конкурсной массы должника и балансу интересов всех кредиторов».
В отзыве также подчеркивается, что дело о банкротстве ООО «Гугл» исключительно для судебной практики, так как требования в реестре текущих платежей не только существенно превышают существующие обязательства организации, «но и размер всех денежных средств в мире» – 2,8 дуодециллиона руб. В отзыве работников указано, что образование размера текущих обязательств компании – результат формального и незаконного правоприменения требований кредиторов-телеканалов. Это исключает вероятность достижения основной цели банкротства – справедливого удовлетворения требований конкурсных кредиторов, включая работников. Подчеркивается, что судебная практика в РФ не знает примеров дел о банкротстве, где «размер неисполненных требований должника практически полностью состоял бы из штрафных неустоек, а не из сумм задолженности из неисполнения гражданско-правовых отношений».
Заявления о беспримерных суммах, достигающих фантастических значений, – на самом деле лишь фигура речи, в ряде случаев преследующая спекулятивные цели, говорит Зарубян. «Астрент в праве имеет мотивирующее для должника значение, соответственно – он имеет смысл лишь до тех пор, пока его размер не превысит стоимости самого должника. В случае с публичной компанией Alphabet – его капитализации», – поясняет он. Но на самом деле размер астрента в каждом случае будет определять суд по конкретному делу, рассматриваемому в той или иной стране (телеканалы обратились за признанием российских судебных решений в национальные суды более десятка стран).
18 февраля «РИА Новости» писали, что сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. (число с 39 нулями). Днем ранее на заседании в Арбитражном суде Москвы представители российских кредиторов и сотрудники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их можно было удовлетворить после расчетов с работниками. Участвовавший в заседании юрист обратил внимание на нереалистичность суммы. При этом суд поддержал позицию представителя арбитражного управляющего, заявившую, что такие суммы вызваны отказом Google исполнять судебные решения и что законодательство не устанавливает зависимость очередности удовлетворения требований от их размера.
В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) банкротом. «Ведомости» писали, что компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб.