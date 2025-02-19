Требования бывших работников «Гугл» будут удовлетворены в приоритетном порядке

Заявления о беспримерных суммах, достигающих фантастических значений, – на самом деле лишь фигура речи, в ряде случаев преследующая спекулятивные цели, говорит Зарубян. «Астрент в праве имеет мотивирующее для должника значение, соответственно – он имеет смысл лишь до тех пор, пока его размер не превысит стоимости самого должника. В случае с публичной компанией Alphabet – его капитализации», – поясняет он. Но на самом деле размер астрента в каждом случае будет определять суд по конкретному делу, рассматриваемому в той или иной стране (телеканалы обратились за признанием российских судебных решений в национальные суды более десятка стран).