Российские компании получили законное право потребовать все деньги мира

Российские компании получили законное право потребовать все деньги мираНо сможет ли страна использовать это нежданное богатство
Вот, например, российские телеканалы потребовали столько от российской «дочки» американской корпорации Google ООО «Гугл» (ундециллион – это единица с 36 нулями), сообщил РБК в конце октября. Претензии поступили от телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ центр», НТВ, «ГПМ развлекательное телевидение», RT, «Общественное телевидение России» и других из-за отказа разблокировать их аккаунты на YouTube (принадлежит Google).
Размер компенсации, указанной в требовании каналов, – это производное от штрафа, который был назначен в марте 2023 г. Арбитражным судом Москвы. За неисполнение решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начисляется ежедневная неустойка в 100 000 руб., которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.