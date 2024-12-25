Российские компании получили законное право потребовать все деньги мира

Размер компенсации, указанной в требовании каналов, – это производное от штрафа, который был назначен в марте 2023 г. Арбитражным судом Москвы. За неисполнение решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начисляется ежедневная неустойка в 100 000 руб., которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.