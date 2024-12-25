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Российские компании получили законное право потребовать все деньги мира

Но сможет ли страна использовать это нежданное богатство
Анна Устинова
Reuters
Reuters

Вот, например, российские телеканалы потребовали столько от российской «дочки» американской корпорации Google ООО «Гугл» (ундециллион – это единица с 36 нулями), сообщил РБК в конце октября. Претензии поступили от телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ центр», НТВ, «ГПМ развлекательное телевидение», RT, «Общественное телевидение России» и других из-за отказа разблокировать их аккаунты на YouTube (принадлежит Google).

Размер компенсации, указанной в требовании каналов, – это производное от штрафа, который был назначен в марте 2023 г. Арбитражным судом Москвы. За неисполнение решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начисляется ежедневная неустойка в 100 000 руб., которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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