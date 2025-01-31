Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления YouТube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также что компания не желала обострять отношения с Россией.