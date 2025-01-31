Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии

Арбитражный суд в Москве запретил Google продолжать судиться в КалифорнииЭтим решением российский суд защитил свою компетенцию, считают юристы
Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета Google Ireland Limited продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния (США), следует из картотеки. С этим заявлением 29 января обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл». По сути, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом разбирательства, это стало ответом России на беспрецедентное решение американского суда.
Как стало известно «Ведомостям», 24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Москвы. В настоящий момент суд в Калифорнии решения по этому заявлению еще не принял. При этом суд без вызова сторон все равно решил принять предварительные временные ограничительные меры, направленные на запрет продолжения рассмотрения Арбитражным судом Москвы отнесенных к его компетенции дел.
Российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротные дела в отношении российских компаний, заявил «Ведомостям» партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян. По его мнению, иное было бы «очень странно».
Хотя, говорит он, в этом кейсе много странного – например, ундициллионы и прочие мифические суммы неустоек. Сумма требований российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов к середине января достигла 1,8 дуодециллиона руб., что превышает ВВП мира, писал РБК. «Российские каналы никогда не подтверждали свой интерес в них, – говорит юрист. – Номинальные значения суммы неустойки имеет смысл ровно до тех пор, пока она не превысит экономически разумных величин, например, капитализации группы Google».
В ходатайстве конкурсного управляющего, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что обеспечительные меры, принятые иностранным государственным судом, не подлежат принудительному исполнению в РФ (согласно п. 26 информационного письма президиума ВАС от 7 июля 2004 г. №78). Более того, принятые иностранным судом обеспечительные меры в виде запрета на участие в рассмотрении спора в судах РФ не препятствуют арбитражному суду рассмотреть указанный спор.
Таким образом, отмечается в ходатайстве, сами по себе предварительные временные ограничительные меры, наложенные американским судом, не препятствуют рассмотрению ни обособленных споров по оспариванию сделок должника с Google Ireland Limited и (или) привлечению Google Ireland Limited и иных лиц к субсидиарной ответственности, ни настоящего заявления. Управляющий считает, что американский суд при вынесении предварительных запретительных мер существенным образом вышел за пределы своей компетенции.
22 января «Ведомости» писали, что Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщала юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы.
Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления YouТube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также что компания не желала обострять отношения с Россией.
В Art de Lex отметили, что в отсутствие правовых аргументов суд вынужден был оперировать политическими доводами заявителей. В частности, было заявлено, что своевременное обращение за антиисковым запретом было бессмысленно, так как российские суды все равно его проигнорировали бы. Также утверждалось, что ответчики-СМИ имеют тесную связь с российским государством, а размер астрента (не включая «Царьград») составляет 1,85 октиллиона фунтов, что в 20 трлн раз больше ВВП всех экономик мира. Инициирование производств по признанию решений в иностранных государствах рассматривалось как риск повторного применения астрента.
Зурабян ранее рассказывал, что сейчас идет параллельный процесс в США, где слушания еще продолжаются. В конце августа 2024 г. «Ведомости» писали, что в окружном суде Калифорнии состоится первое слушание по иску Google к телеканалам RT, «Спас» и «Царьград» с требованием о введении антиисковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа 2024 г. газета The Telegraph содержание искового заявления Google.
Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, рассказывал адвокат.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet (организация признана нежелательной на территории РФ) – в своей публичной отчетности долгое время не отражает информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.
В начале декабря 2024 г. владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Alphabet, по версии российского НКО, не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq, а также не соблюдает правила подачи отчетности SEC.