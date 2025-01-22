В юридической фирме отметили, что в отсутствии правовых аргументов суд вынужден был оперировать политическими доводами заявителей. В частности, было заявлено, что своевременное обращение за антиисковым запретом было бессмысленно, так как российские суды все равно его проигнорировали бы. Также утверждалось, что ответчики-СМИ имеют тесную связь с российским государством, а размер астрента (не включая «Царьград») составляет 1,85 октиллионов фунтов, что в 20 трлн раз больше ВВП всех экономик мира. Инициирование производств по признанию решений в иностранных государствах рассматривалось как риск повторного применения астрента. Суд также заявлял, что «еще в период рассмотрения дела «Царьграда» в суде апелляционной инстанции Россия начала спецоперацию на Украине в 2022 г.», хотя рассмотрение этого дела было завершено в декабре 2021 г., за два месяца до начала СВО.