Английский суд ограничил российские СМИ в праве судиться с Google

Английский суд ограничил российские СМИ в праве судиться с GoogleРешение, скорее всего, будет обжаловано, рассказал защитник
Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спас» и «Царьград» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их Youtube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании, сообщает юридическая фирма Art de Lex, которая представляет интересы российской прессы.
Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Один из основных доводов российских СМИ заключался в том, что представители Google могли обратиться за антиисковым запретом в английский суд в 2020 г. или 2021 г., когда споры в российских судах относительно восстановления Youtube-каналов находились на начальной стадии, но не в 2024 г., когда решения российских судов были уже вынесены и проверены вышестоящими инстанциями. Компания Google принимала участие в рассмотрении дел в России и использовала все процессуальные права. В ответ на это Google заявила, что прибыль, получаемая ею в России, перекрывает возможные риски от судебных процессов, а также, что компания не желала обострять отношения с Россией.
В юридической фирме отметили, что в отсутствии правовых аргументов суд вынужден был оперировать политическими доводами заявителей. В частности, было заявлено, что своевременное обращение за антиисковым запретом было бессмысленно, так как российские суды все равно его проигнорировали бы. Также утверждалось, что ответчики-СМИ имеют тесную связь с российским государством, а размер астрента (не включая «Царьград») составляет 1,85 октиллионов фунтов, что в 20 трлн раз больше ВВП всех экономик мира. Инициирование производств по признанию решений в иностранных государствах рассматривалось как риск повторного применения астрента. Суд также заявлял, что «еще в период рассмотрения дела «Царьграда» в суде апелляционной инстанции Россия начала спецоперацию на Украине в 2022 г.», хотя рассмотрение этого дела было завершено в декабре 2021 г., за два месяца до начала СВО.
Как рассказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян, в данном случае фактически единственным аргументом в решении выступает то, что Google не обращался раньше за мерами, направленным на предотвращение продолжения процесса в России исключительно потому что считал бессмысленным обращаться в российские суды с чем-либо. По его словам, до этого английские решения, которые он видел, были довольно мотивированы. По сути, говорит Зурабян, в этот раз в основу решения лег довод, что российские суды, по мнению Google, априори бы отказали ему. «Поэтому, скорее всего, мы его будем оспаривать – мы сейчас общаемся с доверителем по этому поводу», – сказал он.
Зурабян напомнил, что сейчас идет параллельный процесс в США, где слушания еще продолжаются. В конце августа «Ведомости» писали, что в окружном суде Калифорнии состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград» с требованием о введении анти-исковых запретов из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Исполнение решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры», цитировала 20 августа газета The Telegraph содержание искового заявления Google.
Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии. Инициированный американской компанией судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений, рассказывал адвокат.
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet – в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.
Обычно стороны подобных споров запрашивают у английского, американского и других судов стран общего права две вещи – запрет начинать или продолжать судебное разбирательство и запрет на признание и исполнение российского судебного акта, отмечает партнер юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Основанием для таких просьб всегда выступает нарушение арбитражного соглашения о рассмотрении споров в той или иной юрисдикции в соответствии с договором или, как в случае с Google, с правилами пользования, знает адвокат.
«Почему Лондон? Лондон – это своего рода ворота в мир общего права. Если бы, например, “Царьград” получил признание и приведение в исполнение в Лондоне своего российского судебного решения против Google, это открыло бы ему двери во все страны общего права – это чуть больше 50 государств», – добавил Гландин.
В этих странах лондонский судебный акт можно привести в исполнение без дополнительных формальностей, объяснил эксперт. А вот английский судебный запрет в адрес российских СМИ связывает обязательствами уже суд, подчеркнул он: после вступления этого решения в законную силу суд в странах общего права больше не сможет признать и исполнить судебные акты, вынесенные в пользу Russia Today, «Спаса» и «Царьграда» в иных юрисдикциях, кроме предусмотренной в правилах пользования Google.
За нарушение судебного запрета в Англии грозит либо штраф, размер которого целиком зависит от усмотрения суда, либо заключение в тюрьму на срок до двух лет, резюмировал Гландин.
Английский запрет грозит российским СМИ тем, что ранее инициированные процессы по признанию и принудительному исполнению решений отечественных судов в США и Великобритании будут так или иначе заморожены, а ранее установленные аресты активов Google могут быть сняты, констатирует партнер юридической компании Novator Legal Group Илья Сорокин. Игнорирование решения суда может быть воспринято им как неуважение и послужить основанием для привлечения виновных к ответственности вплоть до уголовной, добавил он.
Руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов связывает характер решения Высокого суда с текущей геополитической ситуацией в мире и называет его дискриминационным.
14 января Чертановский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 8 млрд руб. за неуплату прошлых штрафов, сообщала пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
В начале декабря 2024 г. владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Alphabet Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) (материнская компания Google), по версии российского НКО, не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq, а также не соблюдает правила подачи отчетности SEC.
В октябре 2024 г. российский суд назначил Google штраф в два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб., поскольку компания не выполнила требования о восстановлении аккаунтов 17 российских телеканалов на YouTube. Претензии поступили от телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «ТВ центр», НТВ, «ГПМ развлекательное телевидение», RT, «Общественное телевидение России» и других из-за отказа разблокировать их аккаунты на YouTube (принадлежит Google).
Размер компенсации, указанной в требовании каналов, – это производное от штрафа, который был назначен в марте 2023 г. Арбитражным судом Москвы. За неисполнение решения суда в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу начисляется ежедневная неустойка в 100 000 руб., которая удваивается каждую неделю без ограничения общей суммы.
Сама Google невозмутимо отреагировала на известие о размере штрафов, посчитав, что «текущие судебные разбирательства не окажут существенного неблагоприятного воздействия (на доходы)», передавал CNN.