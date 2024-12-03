Владелец «Спаса» пожаловался на Google в американскую SEC
Владеющая российским телеканалом «Спас» НКО «Фонд православного телевидения» направила в комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявление с обвинением материнской компании Google в неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.
Alphabet Inc. (организация признана нежелательной на территории РФ) (материнская компания Google), по версии российского НКО, не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Nasdaq, а также не соблюдает правила подачи отчетности SEC.
«Авторы письма считают, что это вводит в заблуждение акционеров компании. Отчетность SEC является обязательной для всех компаний, чьи бумаги торгуются на биржах США», – говорится в материале. Alphabet также публично не раскрывала информацию о судебных разбирательствах против своих структур Google Inc. и Google International Inc. в России, следует из заявления.
РБК со ссылкой на источник пишет, что сейчас долг ООО «Гугл» (российское юрлицо Google) перед российскими телеканалами, чьи аккаунты были заблокированы в сервисах компании, составляет 8 ундециллионов руб. (единица с 36 нулями, около $8 квадриллионов). По сообщению издания, это кратно превышает весь объем денежной массы в мире.
29 октября РБК писало, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила 2 ундециллиона руб. Российский суд назначил зарубежной компании штраф в ундециллионах из-за невыполнения ею требования о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube (принадлежит Google). Имеются в виду телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Фонд православного телевидения» и др.
Принадлежащий Google видеохостинг YouTube с началом российской спецоперации в 2022 г. заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас» и др.