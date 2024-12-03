Владелец «Спаса» пожаловался на Google в американскую SEC

«Авторы письма считают, что это вводит в заблуждение акционеров компании. Отчетность SEC является обязательной для всех компаний, чьи бумаги торгуются на биржах США», – говорится в материале. Alphabet также публично не раскрывала информацию о судебных разбирательствах против своих структур Google Inc. и Google International Inc. в России, следует из заявления.