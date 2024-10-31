Песков: сумма претензий российских СМИ к Google «исполнена символизма»
Сумма иска российских телеканалов к Google – 2 ундециллиона руб. – «исполнена символизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, такие требования демонстрируют суть претензий телеканалов к зарубежной компании.
«Google не должен ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается. Собственно, на самом деле, наверно, это должно стать поводом руководству Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что может сделать компания», – отметил Песков.
Российский суд назначил Google штраф в ундециллионах, так как компания не выполнила требования о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube (принадлежит Google). Речь идет о телеканалах «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, владельцы которых попали в санкционные списки США. В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа.
После того, как Россия начала спецоперацию в 2022 г., YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», немного позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.