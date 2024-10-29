РБК: сумма по иску российских СМИ к Google достигла двух ундециллионов рублей

В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, собственники которых находятся под санкциями США, якобы из-за «нарушений законодательства о санкциях и правил торговли». В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.