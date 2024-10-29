РБК: сумма по иску российских СМИ к Google достигла двух ундециллионов рублей
Российский суд назначил зарубежной компании штраф в ундециллионах из-за невыполнения ею требования о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube (принадлежит Google). Имеются в виду телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
Агентство уточняет, что ранее суд обязал Google восстановить аккаунты указанных СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. Решение суда необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.
Другой участник процесса сообщил РБК, что в сентябре общий размер штрафа равнялся почти 13 дециллионов (единица с 33 нулями).
В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, собственники которых находятся под санкциями США, якобы из-за «нарушений законодательства о санкциях и правил торговли». В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.
С началом Россией спецоперации в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже — RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.