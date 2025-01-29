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Требования российских телеканалов к Google достигли 1,8 дуодециллиона рублей

Ведомости

Общая сумма требований 17 российских телеканалов к компании Google давно превысила ВВП мира и достигла 1,8 дуодециллиона руб., сообщили «РБК» источники, знакомые с ходом дела.

Сумма требований – это долг, который накопил Google за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Дуодециллион – единица с 39 нулями. Долг такого размера зафиксирован у компании на 15 января.

Разбирательство по делу началось в 2020 г., когда телеканалы «Царьград» и РИА ФАН подали иски к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить аккаунты каналов на YouTube.

В 2021 г. суд согласился с телеканалами и обязал Google восстановить доступ, но компания не сделала это в отведенные девять месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 000 руб. Сумма штрафа будет удваиваться каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничение общей суммы штрафа не установлено.

В процессе разбирательства в качестве третьих лиц к искам присоединились телеканалы, аккаунты которых также были заблокированы на площадке – «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

22 января высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их Youtube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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