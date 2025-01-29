Требования российских телеканалов к Google достигли 1,8 дуодециллиона рублей

В 2021 г. суд согласился с телеканалами и обязал Google восстановить доступ, но компания не сделала это в отведенные девять месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 000 руб. Сумма штрафа будет удваиваться каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничение общей суммы штрафа не установлено.