Требования российских телеканалов к Google достигли 1,8 дуодециллиона рублей
Сумма требований – это долг, который накопил Google за неисполнение требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube. Дуодециллион – единица с 39 нулями. Долг такого размера зафиксирован у компании на 15 января.
Разбирательство по делу началось в 2020 г., когда телеканалы «Царьград» и РИА ФАН подали иски к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл» с требованием восстановить аккаунты каналов на YouTube.
В 2021 г. суд согласился с телеканалами и обязал Google восстановить доступ, но компания не сделала это в отведенные девять месяцев, после чего за каждый день неисполнения начал начисляться штраф в размере 100 000 руб. Сумма штрафа будет удваиваться каждую неделю, пока решение не будет выполнено. Ограничение общей суммы штрафа не установлено.
В процессе разбирательства в качестве третьих лиц к искам присоединились телеканалы, аккаунты которых также были заблокированы на площадке – «Звезда», «Первый канал», ВГТРК, «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
22 января высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их Youtube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании.