WP: сумма иска российских СМИ к Google превысила совокупное богатство мира
Сумма иска 17 российских телеканалов к Google в 2 ундециллиона руб. (единица с 36 нулями) превышает все накопленное в мире богатство. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на данные компании The Boston Consulting Group.
Согласно подсчетам компании, совокупное богатство всего мира составляет $477 трлн в 2024 г. По данным Всемирного банка, объем мирового ВВП в прошлом году составил порядка $105,4 трлн. Сумма штрафа растет каждый день из-за просрочек и вскоре может достичь гугола (единица с 100 нулями).
Российский суд назначил Google штраф в ундециллионах, поскольку компания не выполнила требования о восстановлении аккаунтов российских СМИ на YouTube (принадлежит Google). Речь касается телеканалов «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и др.), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М. С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.
В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, владельцы которых попали в американские санкционные списки. В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной 2021 г. суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа.
После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас» и каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.