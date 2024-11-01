WP: сумма иска российских СМИ к Google превысила совокупное богатство мира

В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, владельцы которых попали в американские санкционные списки. В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной 2021 г. суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа.