Суд оштрафовал Google на 50 000 рублей за нарушение закона о персональных данных
Таганский районный суд оштрафовал на 50 000 руб. Google LLC за нарушение российского законодательства в области персональных данных, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Мировой судья признал виновным компанию в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 13 КоАП РФ (невыполнение оператором в установленные сроки требования субъекта персональных данных об их уточнении, блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки).
10 марта Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC еще на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
18 февраля Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтлн руб. (число с 20 нулями) текущими. Это означает, что данные требования будут удовлетворяться в приоритетном порядке перед другими обязательствами компании, включенными в реестр требований кредиторов.