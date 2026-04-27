Суд оштрафовал Google на 19 млн рублей за неудаленный контент

Ведомости

Таганский районный суд Москвы признал компанию Google LLC виновной в несоблюдении требований российского законодательства в сфере ограничения доступа к информации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы..

Суд постановил, что компания не выполнила требования по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые подлежат блокировке в соответствии с законодательством РФ. По каждому из эпизодов Google LLC назначено административное наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Общая сумма взысканий составила 19 млн руб.

Это не первый случай штрафа для Google LLC. 19 апреля Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 50 000 руб. за нарушение российского законодательства в области персональных данных по ч. 5 ст. 13 КоАП РФ. 10 марта Таганский суд оштрафовал Google LLC еще на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Компанию привлекли к административной ответственности по трем эпизодам по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

