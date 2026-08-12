Суд Москвы оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за неудаление приложений

28 июля Reuters писал, что американский технологический гигант Alphabet (управляет Google и ее дочерними структурами), получивший миллиарды долларов штрафов от Евросоюза с 2017 г., сталкивается с судебными исками от более мелких конкурентов по всей Европе. Перед этим компания была оштрафована на $1 млрд за предпочтение собственных сервисов и недопуск разработчиков приложений к перенаправлению пользователей на более дешевые варианты за пределами Google Play. Юристы заявляют, что решение о продолжающихся нарушениях может подтолкнуть к искам другие стороны. По данным агентства, проигрыш первого дела, возбужденного против компании в соответствии с новым законодательством ЕС, «открывает путь для волны частных исков с требованием возместить ущерб на сумму до $10 млрд».