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Суд Москвы оштрафовал Google на 7,6 млн рублей за неудаление приложений

Ксения Наумчик

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 7,6 млн руб. за отказ удалить запрещенные приложения из магазина Google Play. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Как следует из материалов дела, в отношении Google были составлены два административных протокола. По каждому эпизоду суд назначил штраф в размере 3,8 млн руб., что в сумме составило 7,6 млн руб.

Это не первый случай штрафа для Google. 27 апреля Таганский суд оштрафовал компанию по той же статье на 19 млн руб. 19 апреля суд оштрафовал Google на 50 000 руб. за нарушение российского законодательства в области персональных данных по ч. 5 ст. 13 КоАП РФ.

23 июля Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро, так как компания нарушила закон о цифровых рынках Евросоюза. Установлено, что Google предоставляла необоснованные преимущества своим сервисам при выдаче результатов поиска пользователям. Кроме того, компания, по данным Еврокомиссии, искусственно создавала ограничения для разработчиков приложений для Google Play.

28 июля Reuters писал, что американский технологический гигант Alphabet (управляет Google и ее дочерними структурами), получивший миллиарды долларов штрафов от Евросоюза с 2017 г., сталкивается с судебными исками от более мелких конкурентов по всей Европе. Перед этим компания была оштрафована на $1 млрд за предпочтение собственных сервисов и недопуск разработчиков приложений к перенаправлению пользователей на более дешевые варианты за пределами Google Play. Юристы заявляют, что решение о продолжающихся нарушениях может подтолкнуть к искам другие стороны. По данным агентства, проигрыш первого дела, возбужденного против компании в соответствии с новым законодательством ЕС, «открывает путь для волны частных исков с требованием возместить ущерб на сумму до $10 млрд».

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