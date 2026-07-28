Конкуренты Google объединились для исков после рекордного штрафа в $1 млрд
Американский технологический гигант Alphabet (управляет Google и ее дочерними структурами), получивший миллиарды долларов штрафов от Евросоюза с 2017 г., сталкивается с судебными исками от более мелких конкурентов по всей Европе. Об этом сообщает Reuters.
Перед этим компания была оштрафована на $1 млрд за предпочтение собственных сервисов и недопуск разработчиков приложений к перенаправлению пользователей на более дешевые варианты за пределами Google Play. Это стало первым штрафом в соответствии с законом о цифровых рынках.
Юристы заявляют, что решение о продолжающихся нарушениях может подтолкнуть к искам другие стороны. По данным агентства, проигрыш первого дела, возбужденного против компании в соответствии с новым законодательством ЕС, «открывает путь для волны частных исков с требованием возместить ущерб на сумму до $10 млрд».
23 июля Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что оштрафовала Google на 890 млн евро, так как компания нарушила закон о цифровых рынках Евросоюза (ЕС). Перед применением меры было проведено расследование. По данным ЕК, Google предоставляла необоснованные преимущества своим сервисам при выдаче результатов поиска пользователям. Компания, по данным ЕК, искусственно создавала ограничения для разработчиков приложений для Google Play.