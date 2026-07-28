Конкуренты Google объединились для исков после рекордного штрафа в $1 млрд

Перед этим компания была оштрафована на $1 млрд за предпочтение собственных сервисов и недопуск разработчиков приложений к перенаправлению пользователей на более дешевые варианты за пределами Google Play. Это стало первым штрафом в соответствии с законом о цифровых рынках.