ЕК наложила на Google штраф в размере 890 млн евро за нарушение цифровых норм ЕС
Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро, так как компания нарушила закон о цифровых рынках Евросоюза (ЕС), сообщила ЕК.
В публикации отмечается, что перед применением таких мер было проведено расследование. Установлено, что Google предоставляла необоснованные преимущества своим сервисам при выдаче результатов поиска пользователям. Кроме того, компания, по данным Еврокомиссии, искусственно создавала ограничения для разработчиков приложений для Google Play.
При этом представители ЕК подчеркнули, что Google может оспорить штраф.
20 июля китайская онлайн-платформа AliExpress также получила штраф в размере 550 млн евро. Еврокомиссия объяснила, что компания принимала недостаточные меры по борьбе с продажей нелегальных товаров. В частности, европейские орган выявил недостаточное число сотрудников для проверки товаров и отсутствие эффективной системы модерации, в результате чего продавцы могли обходить правила. По мнению ЕК, AliExpress также показала свою неспособность пресекать повторные нарушения.