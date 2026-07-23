ЕК наложила на Google штраф в размере 890 млн евро за нарушение цифровых норм ЕС

20 июля китайская онлайн-платформа AliExpress также получила штраф в размере 550 млн евро. Еврокомиссия объяснила, что компания принимала недостаточные меры по борьбе с продажей нелегальных товаров. В частности, европейские орган выявил недостаточное число сотрудников для проверки товаров и отсутствие эффективной системы модерации, в результате чего продавцы могли обходить правила. По мнению ЕК, AliExpress также показала свою неспособность пресекать повторные нарушения.