ЕК оштрафовала AliExpress на 550 млн евро из-за реализации нелегальных товаров

В России с 1 октября также вступят в силу новые правила, обязывающие маркетплейсы проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Проверка коснется данных о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах ПВЗ при заключении договора. Процедура может проводиться через государственные реестры, публичные сервисы, электронную подпись, ЕСИА или другие механизмы. В упрощенном порядке она займет один календарный день, при использовании реестров – до пяти рабочих дней.