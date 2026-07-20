ЕК оштрафовала AliExpress на 550 млн евро из-за реализации нелегальных товаров
Китайская онлайн-платформа AliExpress получила штраф на сумму 550 млн евро за то, что принимала недостаточные меры по борьбе с продажей нелегальных товаров, сообщается на сайте Еврокомиссии (ЕК).
«Распространение контрафактной одежды, небезопасных игрушек, опасной косметики и других нелегальных товаров – это не неизбежная плата за онлайн-покупки, а нарушение AliExpress своих обязательств по закону о цифровых услугах», – подчеркнула еврокомиссар по технологическому суверенитету Хенна Вирккунен.
По данным ЕК, среди нарушений, выявленных на платформе, было недостаточное число сотрудников для проверки товаров и отсутствие эффективной системы модерации, в результате чего продавцы могли обходить правила. Кроме того, в Брюсселе отметили неспособность AliExpress пресекать повторные нарушения.
Компанию обязали представить ЕК план, в соответствии с которым она будет устранять нарушения, до 20 октября 2026 г. При невыполнении этого требования AliExpress могут назначить новые штрафы.
В России с 1 октября также вступят в силу новые правила, обязывающие маркетплейсы проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Проверка коснется данных о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах ПВЗ при заключении договора. Процедура может проводиться через государственные реестры, публичные сервисы, электронную подпись, ЕСИА или другие механизмы. В упрощенном порядке она займет один календарный день, при использовании реестров – до пяти рабочих дней.