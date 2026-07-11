Маркетплейсы обяжут проверять продавцов и владельцев ПВЗ с 1 октября

В январе Минэкономразвития разработало проекты о порядке проверки карточек товаров, продавцов и владельцев ПВЗ на цифровых платформах в рамках закона «О платформенной экономике», который может вступить в силу с октября 2026 г. В августе 2022 г. Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали единую базу данных о продавцах контрафакта для обмена сведениями о нарушениях.