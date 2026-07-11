Маркетплейсы обяжут проверять продавцов и владельцев ПВЗ с 1 октября
С 1 октября вступают в силу новые правила, обязывающие маркетплейсы проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет ТАСС.
Проверка коснется данных о компаниях, индивидуальных предпринимателях, самозанятых и владельцах ПВЗ при заключении договора. Для российских юрлиц будут проверять наименование, адрес, ИНН, ОГРН, КПП. Для ИП и самозанятых – ФИО, ИНН, ОГРНИП или сведения о применении режима налога на профессиональный доход. Отдельные перечни предусмотрены для иностранных организаций.
«Смысл этой нормы простой: на маркетплейсе должен быть понятный и проверенный продавец», – пояснил Гусев. По его словам, для добросовестных продавцов проверка не должна стать барьером. «Если документы в порядке, данные совпадают, налоговый статус понятен, проверка должна проходить быстро», – подчеркнул он.
Проверка может проводиться через государственные реестры, публичные сервисы, электронную подпись, ЕСИА или другие механизмы. В упрощенном порядке она займет один календарный день, при использовании реестров – до пяти рабочих дней. Решение о результатах направляется претенденту в течение одного рабочего дня. При неудаче можно пройти проверку повторно.
В январе Минэкономразвития разработало проекты о порядке проверки карточек товаров, продавцов и владельцев ПВЗ на цифровых платформах в рамках закона «О платформенной экономике», который может вступить в силу с октября 2026 г. В августе 2022 г. Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали единую базу данных о продавцах контрафакта для обмена сведениями о нарушениях.