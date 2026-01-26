Минэк разработал порядок проверки карточек товаров и продавцов на маркетплейсах
В документах говорится о создании реестра посреднических цифровых платформ. В него войдут крупные операторы, которые обеспечивают взаимодействие продавцов и покупателей, в частности, маркетплейсы, сервисы такси и заказа еды. Документ относится к закону «О платформенной экономике», он может вступить в силу с октября 2026 г.
Проверку должен будет проводить сам маркетплейс. Проверки коснутся информации, размещаемой партнерами в карточке товара, в том числе перечня используемых систем и порядка взаимодействия с операторами таких систем. Также оператор посреднической цифровой платформы будет проверять сведения о лице, которое хочет стать партнером или владельцем пункта выдачи заказов.
15 января «Ведомости» писали, что реестр посреднических цифровых платформ будет запущен не позднее 2 ноября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно как по инициативе уполномоченного органа, так и по заявлению самой компании.
Для включения в реестр среднесуточное количество пользователей сайта платформы за год должно быть не менее 100 000 человек, а количество партнеров, которые совершили хотя бы одну транзакцию, – не менее 10 000. Совокупный объем сделок партнеров на платформе должен составлять не менее 50 млрд руб.