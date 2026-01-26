Минэк разработал порядок проверки карточек товаров и продавцов на маркетплейсах

Для включения в реестр среднесуточное количество пользователей сайта платформы за год должно быть не менее 100 000 человек, а количество партнеров, которые совершили хотя бы одну транзакцию, – не менее 10 000. Совокупный объем сделок партнеров на платформе должен составлять не менее 50 млрд руб.