Реестр цифровых платформ будет запущен ко 2 ноября 2026 года

Также, по словам собеседника, есть три дополнительных критерия, которые устанавливаются правительством. Во-первых, среднесуточное количество пользователей сайта платформы за год должно быть не менее 100 000 человек, а количество партнеров, которые совершили хотя бы одну транзакцию, – не менее 10 000. Совокупный объем сделок партнеров на платформе должен быть не менее 50 млрд руб. Для включения в реестр необходимо соответствовать первому критерию и хотя бы одному из двух оставшихся, говорит представитель Минэка. По его словам, для включения иностранных платформ предлагается применять только первый критерий.