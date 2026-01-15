Реестр цифровых платформ будет запущен ко 2 ноября 2026 года

Реестр цифровых платформ будет запущен ко 2 ноября 2026 годаВ него должны попадать площадки с аудиторией от 100 000 человек
Минэкономразвития планирует запустить на своем сайте реестр посреднических цифровых платформ не позднее 2 ноября 2026 г. Это следует из проекта постановления правительства и правил ведения реестра, разработанных ведомством. Проект постановления уже прошел согласование в профильных рабочих группах и Минюсте, следует из документа. Речь идет о цифровых сервисах, которые обеспечивают взаимодействие продавцов и покупателей товаров, работ или услуг, в том числе с использованием собственных технических средств для оформления и оплаты сделок.
Правила ведения реестра посреднических цифровых платформ разработаны Минэкономразвития в связи с принятием нового закона о платформенной экономике, подтвердил «Ведомостям» представитель ведомства. Закон устанавливает единые правила работы маркетплейсов, направленные на обеспечение равных условий для селлеров и безопасной среды для покупателей, и вступит в силу с октября 2026 г. Правила для реестра будут действовать до 2032 г., а включение платформы в него возможно как по инициативе уполномоченного органа, так и по заявлению самой компании, следует из проекта постановления.
Кого включат в реестр
Подзаконный акт, подготовленный министерством, описывает не сами требования к платформам, а порядок учета таких сервисов государством. Представитель Минэка пояснил, что при включении платформы в реестр будут учитываться критерии, которые установлены законом, т. е. наличие технической возможности размещать карточки товаров и заказы и совершать сделки с оплатой с использованием механизмов платформ.
Также, по словам собеседника, есть три дополнительных критерия, которые устанавливаются правительством. Во-первых, среднесуточное количество пользователей сайта платформы за год должно быть не менее 100 000 человек, а количество партнеров, которые совершили хотя бы одну транзакцию, – не менее 10 000. Совокупный объем сделок партнеров на платформе должен быть не менее 50 млрд руб. Для включения в реестр необходимо соответствовать первому критерию и хотя бы одному из двух оставшихся, говорит представитель Минэка. По его словам, для включения иностранных платформ предлагается применять только первый критерий.
«Проект акта, устанавливающий дополнительные критерии отнесения платформ к посредническим, обсуждался с бизнесом и экспертным сообществом и уже внесен в правительство, – добавил собеседник. – Правила ведения реестра платформ также внесены в правительство и будут дополнительно рассмотрены на подкомиссии по регуляторной гильотине под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко».
Реестр будет вестись в электронном виде и размещаться на официальном сайте Минэкономразвития. Для принятия решения о включении в реестр министерство вправе запрашивать информацию у федеральных органов власти, в том числе у ФАС и ФНС, а также использовать данные уполномоченных организаций по измерению интернет-аудитории. Полученные сведения используются для проверки соответствия платформы установленным критериям.
В публичной части реестра планируется размещать базовые сведения о платформе и ее операторе.
В частности, в нее будут включаться наименование платформы, доменное имя, сведения об операторе (юрлице, индивидуальном предпринимателе или иностранной организации), а также дата и основание включения в реестр. Персональные данные и другие сведения с ограниченным доступом в публичной части реестра размещаться не будут, говорится в документе.
Добровольно не пойдут
По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, реестр посреднических платформ не столько несет какую-то самостоятельную функцию, сколько определяет систему координат для тех компаний, на которые будет распространяться действие закона о платформенной экономике. «Использование широкого спектра возможных инструментов наполнения реестра – как добровольных, так и связанных с инициативами органов власти или измерителей аудитории – обеспечит полноту охвата», – считает он.
Глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров считает, что формально предусмотренная в правилах возможность добровольного включения платформ в реестр в реальности работать не будет. Это, по его словам, выглядит как компромисс, но по факту «нежизнеспособно». «Крупные маркетплейсы будут внесены в реестр гарантированно и уже внутренне с этим смирились: их обороты, количество продавцов, доля рынка и влияние на потребительский выбор легко выявляются по данным ФНС, ФАС и измерителей аудитории», – говорит Федоров.
Сколько зарабатывают платформы
По его словам, у доминирующих платформ нет экономической мотивации заявляться первыми и брать на себя дополнительные обязательства. «Если оставить только добровольный принцип, в реестре окажутся либо сверхдобросовестные – в существование которых я не верю, – либо относительно небольшие и довольно странные игроки, тогда как самые крупные будут до последнего спорить о своей природе и статусе», – отмечает он.
По мнению Федорова, реестр посреднических цифровых платформ задуман как точка сборки всей регуляторной логики вокруг маркетплейсов и сервисов-посредников. Его ключевая функция – зафиксировать круг субъектов, которые управляют доступом продавцов и исполнителей к рынку, формируют правила торговли и аккумулируют экономическую власть. Пока такого перечня нет, государство вынуждено регулировать рынок «по описанию деятельности», что неизбежно создает серые зоны и пространство для споров, в том числе судебных, добавил эксперт.
Плюсы и риски реестров
Партнер Data Insight Федор Вирин обращает внимание на риски, связанные с увеличением количества государственных реестров. «Кажется, что главным словом 2026 г. рискует стать «реестр», – отмечает он. – Слово красивое, но в итоге мы получаем реестр того, реестр сего, реестр третьего – вместо одной общей системы учета, которых у нас и так достаточно, например ОКВЭД». По мнению Вирина, в нормальной логике именно на базе единого реестра по тем или иным признакам должны формироваться правила для различных групп компаний.
По его словам, на практике это может привести к конфликту норм между разными реестрами. «Для бизнеса это означает необходимость передавать разные наборы данных в разные перечни, причем так, чтобы их нельзя было перепутать, – считает Вирин. – Уже сейчас мы, по сути, плодим будущего Франкенштейна из реестров и данных».
Федоров относит к плюсам реестра создание правовой определенности. Платформа, попавшая в реестр, точно понимает, какие требования к ней применяются: по раскрытию информации, недискриминации контрагентов, алгоритмам ранжирования, работе с жалобами, ответственности перед продавцами и потребителями. По мнению эксперта, для государства это возможность адресно применять нормы закона, а не растягивать их на широкий круг IT-бизнесов, которые посредничеством, по сути, не занимаются. Для рынка в целом это снижение регуляторной неопределенности и уменьшение количества поводов для выборочного правоприменения, поясняет Федоров.
В то же время риски он называет очевидными. «Реестр – это дополнительный уровень контроля и потенциальный риск избыточного администрирования, – отметил Федоров. – Если критерии включения окажутся размытыми, туда могут попасть пограничные модели бизнеса, которым жесткое регулирование объективно не нужно».
Вторым фактором риска он назвал снижение динамики рынка. «Платформы быстро меняют функционал, масштаб и бизнес-модели, а реестр по своей природе инструмент статичный, – отметил Федоров. – Это потребует постоянного обновления и очень аккуратной настройки, иначе реестр быстро устареет, как и правила, в него заложенные», – говорит Федоров. В целом с введением реестра эксперт ждет «затухания активности интернет-торговли в России».
В «Яндекс маркете», Wildberries и Ozon отказались от комментариев.