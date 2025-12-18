Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития

Пятый показатель – рост плотности роботизации. Запланировано ее увеличение с 25 единиц на 10 000 населения в 2025 г. до 145 к 2030 г. Согласно указу президента «О национальных целях развития на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», цель России – войти в топ-25 стран по плотности роботизации в мире. Сама же работа по роботизации ведется по линии федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на него выделено около 350 млрд руб. средств из госбюджета до 2030 г. Проект предусматривает меры поддержки как для производителей и интеграторов робототехники, так и для заказчиков.