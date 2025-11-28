Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки может составить 750 и 1500 рублей

Закон о техсборе за ввоз или производство продукции Госдума приняла в третьем чтении 20 ноября 2025 г. По законопроекту с 1 сентября 2026 г. сбор обязаны будут уплачивать юрлица и ИП, занимающиеся ввозом или производством такой электронной продукции и ее компонентов. Механизм в целом схож с уже используемым утилизационным сбором, который де-факто возвращается отечественным производителям через промышленные субсидии из бюджета. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что перечень промышленной продукции и ее компонентов, которые подпадают под техсбор, будет устанавливать правительство. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции.