Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки может составить 750 и 1500 рублей

Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки может составить 750 и 1500 рублейИсточники «Ведомостей» говорят, что параметры тарифа в процессе обсуждения
Тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук. Такие предварительные параметры указаны в предложении Минпромторга, направленном для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в разных компаниях – производителях электроники и подтвердил руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин. Источники уточнили, что речь идет о сборе за производимую или импортируемую штуку товара вне зависимости от его цены. По словам Солкина, «названные цифры представляются достоверными, скорее всего, таким сбор и будет».
Собеседник «Ведомостей», близкий к правительству, уточнил, что окончательное решение по тарифам техсбора еще не принято, их размер будет утвержден правительством. Близкий к Минпромторгу источник говорит, что названные цифры могут быть уже не актуальны – параметры тарифа в процессе обсуждения. Представитель аппарата правительства перенаправил запрос в Минпромторг.
Представитель ведомства не стал комментировать конкретные предложения по тарифам. Но он сообщил, что на первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры, такой как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. На втором этапе, по словам собеседника, техсбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры.
Но до этого будет проведено тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма, чтобы не допустить двойного налогообложения, уточнил представитель министерства.
Закон о техсборе за ввоз или производство продукции Госдума приняла в третьем чтении 20 ноября 2025 г. По законопроекту с 1 сентября 2026 г. сбор обязаны будут уплачивать юрлица и ИП, занимающиеся ввозом или производством такой электронной продукции и ее компонентов. Механизм в целом схож с уже используемым утилизационным сбором, который де-факто возвращается отечественным производителям через промышленные субсидии из бюджета. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что перечень промышленной продукции и ее компонентов, которые подпадают под техсбор, будет устанавливать правительство. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции.
Обсуждения тарифов с участниками рынка продолжаются, рассказала генеральный директор АНО ВТ Марина Некипелова. В частности, по ее словам, обсуждаются инициативы о распространении техсбора исключительно на готовую продукцию и о 100%-ном возврате в максимально короткий срок российскому производителю средств, уплаченных за реестровую продукцию (речь идет о реестре отечественного «железа», который ведет Минпромторг. – «Ведомости»). Некипелова добавила, что АНО ВТ готовит консолидированную отраслевую позицию по параметрам техсбора. Директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин также подтвердил, что вопрос обсуждался с представителями отрасли на площадках Минпромторга и Фонда развития промышленности (ФРП).
Источники «Ведомостей» в компаниях-производителях также рассказали, что собранные средства, скорее всего, будут аккумулироваться ФРП, откуда затем распределяться на приоритетные программы поддержки радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Собеседник, близкий к Минпромторгу, уточнил, что пока окончательное решение насчет оператора сбора не принято и будет позже уточнено в подзаконных актах. Возможность назначения ФРП оператором сбора представитель Минпромторга комментировать также не стал. Представитель ФРП от комментариев отказался. «Ведомости» также направили запрос в Минфин.
15 ноября 2025 г. заместитель министра финансов России Алексей Сазанов говорил, что финансовое ведомство ожидает от техсбора около 218 млрд руб. доходов бюджета в 2026–2028 гг. За последние четыре месяца 2026 г., когда начнет действовать закон, государство может заработать порядка 20 млрд руб. 88 млрд руб. в Минфине рассчитывают получить в 2027 г. и около 110 млрд руб. – в 2028 г., говорил Сазанов.
В ходе заседания Совета Федерации 26 ноября 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что максимальная ставка техсбора будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. Само по себе введение сбора серьезно не повлияет на потребительское настроение, «но создаст хороший задел» (цитата по ТАСС) для решения задач технологического суверенитета, говорил чиновник.
Техсбор скажется на повышении стоимости смартфонов примерно на 5–10% в среднем ценовом сегменте, считает Солкин. С учетом издержек бизнеса, среди которых изменение НДС, подорожание постоянной и оперативной памяти в ноутбуках и смартфонах, обязательная маркировка, а также колебание курса валют и инфляция, подорожание электроники с учетом техсбора составит не менее 2500 руб. для бюджетных смартфонов и 3000–3500 руб. для остальных сегментов, полагает главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler & Co) Евгений Харитонов. По его словам, на цену техники повлияет совокупность разных факторов.
Рынок смартфонов в 2024 г. в России составил 29,9 млн шт. на 721 млрд руб., писал в конце января 2025 г. Tadviser со ссылкой на исследование GS Group. Рынок ноутбуков в 2024 г., по данным «М.видео-Эльдорадо», опубликованным в январе 2024 г., составил 3,9 млн устройств на 242 млрд руб.