Госдума приняла закон о технологическом сборе
Госдума в третьем чтении приняла закон, который вводит с 1 сентября 2026 г. технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Документ опубликован на сайте думской базы.
Законопроект одобрили во втором чтении 18 ноября. Теперь его будет рассматривать Совет Федерации.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, технологический сбор будет взиматься за ввоз в Россию электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей такие компоненты (модули), а также за их производство на территории РФ, ее континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне.
Сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством такой продукции и компонентов.
Правительство РФ установит перечни промышленной продукции и ее компонентов, подлежащих уплате технологического сбора, а также его размеры. При этом максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за каждый компонент или единицу продукции.
15 ноября заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что финансовое ведомство ожидает от технологического сбора доходов в размере около 218 млрд руб. в федеральный бюджет. При этом за четыре месяца 2026 г., когда начнет действовать документ, государство может заработать порядка 20 млрд руб., 88 млрд руб. в Минфине рассчитывают получить в 2027 г. и около 110 млрд руб. – в 2028 г.