Госдума приняла закон о технологическом сборе

15 ноября заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что финансовое ведомство ожидает от технологического сбора доходов в размере около 218 млрд руб. в федеральный бюджет. При этом за четыре месяца 2026 г., когда начнет действовать документ, государство может заработать порядка 20 млрд руб., 88 млрд руб. в Минфине рассчитывают получить в 2027 г. и около 110 млрд руб. – в 2028 г.