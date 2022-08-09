Маркетплейсы создадут единую базу торгующих контрафактом поставщиков
В сообщении ассоциации уточняется, что компании уже начали обмениваться данными. «Решение позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в российском интернет-сегменте», – отмечают в АКИТ.
В единую систему будут вноситься сведения о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров и сведения из документов, подтверждающих нарушение. После блокировки на одном из маркетплейсов информация о продавце будет поступать в общую информационную систему, и другие площадки смогут проверить его работу и на своих ресурсах.
Вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) маркетплейсы хотят создать механизм приостановки деятельности поставщиков, работающих с контрафактом. В случае выявления подделок продавец может получить бан на площадке сроком на три месяца, при повторном нарушении ему могут отказать в размещении на всех площадках, подключенных к системе.
По словам президента АКИТ Артема Соколова, сейчас объем контрафакта составляет всего 0,1% от общего количества товаров, но даже этого достаточно для удара по репутации всей интернет-торговли. «Налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом, вместе с информационной системой станут надежным инструментом по борьбе с продавцами, обходящими законодательство Российской Федерации», – считает он.
7 июля Минпромторг заявил, что компания Wildberries является каналом сбыта контрафакта. Через маркетплейс в России начали сбывать контрафактную продукцию, поступают жалобы от потребителей, заявлял заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. В Wildberries опровергли заявление представителя Минпромторга. 8 августа маркетплейс заявил о планах по запуску сервиса «Цифровой арбитраж», который должен защитить потребителей от контрафакта, а правообладателей — от нарушения прав со стороны продавцов.
Правительство постановило, что с 1 марта 2023 г. маркетплейсы будут нести ответственность за продажу фальсифицированной продукции. Продавцы должны будут маркировать товары с помощью системы «Честный знак», писали «РИА Новости».