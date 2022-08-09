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Маркетплейсы создадут единую базу торгующих контрафактом поставщиков

Ведомости

Российские маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали единую информационную систему, где будут храниться сведения о продавцах, работающих с контрафактом, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В сообщении ассоциации уточняется, что компании уже начали обмениваться данными. «Решение позволит предотвратить возможные случаи продаж нелегальных товаров и сократит их распространение в российском интернет-сегменте», – отмечают в АКИТ.

В единую систему будут вноситься сведения о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров и сведения из документов, подтверждающих нарушение. После блокировки на одном из маркетплейсов информация о продавце будет поступать в общую информационную систему, и другие площадки смогут проверить его работу и на своих ресурсах.

Вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) маркетплейсы хотят создать механизм приостановки деятельности поставщиков, работающих с контрафактом. В случае выявления подделок продавец может получить бан на площадке сроком на три месяца, при повторном нарушении ему могут отказать в размещении на всех площадках, подключенных к системе.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, сейчас объем контрафакта составляет всего 0,1% от общего количества товаров, но даже этого достаточно для удара по репутации всей интернет-торговли. «Налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом, вместе с информационной системой станут надежным инструментом по борьбе с продавцами, обходящими законодательство Российской Федерации», – считает он.

7 июля Минпромторг заявил, что компания Wildberries является каналом сбыта контрафакта. Через маркетплейс в России начали сбывать контрафактную продукцию, поступают жалобы от потребителей, заявлял заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. В Wildberries опровергли заявление представителя Минпромторга. 8 августа маркетплейс заявил о планах по запуску сервиса «Цифровой арбитраж», который должен защитить потребителей от контрафакта, а правообладателей — от нарушения прав со стороны продавцов.

Правительство постановило, что с 1 марта 2023 г. маркетплейсы будут нести ответственность за продажу фальсифицированной продукции. Продавцы должны будут маркировать товары с помощью системы «Честный знак», писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных