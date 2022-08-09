Маркетплейсы создадут единую базу торгующих контрафактом поставщиков

В единую систему будут вноситься сведения о случаях размещения контрафакта, информация о продавце таких товаров и сведения из документов, подтверждающих нарушение. После блокировки на одном из маркетплейсов информация о продавце будет поступать в общую информационную систему, и другие площадки смогут проверить его работу и на своих ресурсах.