Wildberries запустит сервис проверки подлинности продукции
Ритейлер Wildberries планирует запустить сервис «Цифровой арбитраж». В компании сообщают, что он должен защитить потребителей от контрафакта, а правообладателей— от нарушения прав со стороны продавцов.
В случае подозрения на нарушение прав на интеллектуальную собственность, правообладатели получат возможность сами провести проверку документов, что должно сократить срок разбирательств.
Если товар не пройдет проверку— он будет скрыт на маркетплейсе. Компания сообщила, что, если нарушения повторятся, возможна приостановка сотрудничества с недобросовестным продавцом. Также правообладатель сможет получить от продавца компенсацию через суд и как доказательство использовать переписку в сервисе.
7 июля Минпромторг заявил, что компания Wildberries является каналом сбыта контрафакта. Через маркетплейс в России начали сбывать контрафактную продукцию, поступают жалобы от потребителей, заявлял заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
Правительство постановило, что с 1 марта 2023 года маркетплейсы будут нести ответственность за продажу фальсифицированной продукции. Продавцы должны будут маркировать товары с помощью системы «Честный знак», писали «РИА Новости».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса