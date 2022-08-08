Wildberries запустит сервис проверки подлинности продукции

Если товар не пройдет проверку— он будет скрыт на маркетплейсе. Компания сообщила, что, если нарушения повторятся, возможна приостановка сотрудничества с недобросовестным продавцом. Также правообладатель сможет получить от продавца компенсацию через суд и как доказательство использовать переписку в сервисе.