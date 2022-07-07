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Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России

Ведомости

Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России, площадке необходимо разработать систему по борьбе с этой проблемой, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта. Wildberries выражает готовность к этому диалогу и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — отметил Заславский (цитата по ТАСС).

По его словам, маркетплейс может разработать автоматические алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, а также проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции и применять другие меры по предотвращению продаж контрафактной продукции.

Wildberries ранее начал продажу товаров брендов ZaraPull & Bear и Massimo Dutti, принадлежащих испанской группе компаний Inditex. Источник «Ведомостей», близкий к Wildberries, рассказал, что маркетплейс займется параллельным импортом, если возникнет дефицит каких-то товаров. Однако площадка рассчитывает, что ввоз обеспечат продавцы маркетплейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных