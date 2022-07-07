Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта. Wildberries выражает готовность к этому диалогу и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — отметил Заславский (цитата по ТАСС).