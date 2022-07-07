Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России
Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России, площадке необходимо разработать систему по борьбе с этой проблемой, заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский.
«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта. Wildberries выражает готовность к этому диалогу и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — отметил Заславский (цитата по ТАСС).
По его словам, маркетплейс может разработать автоматические алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, а также проводить постоянный онлайн-мониторинг продукции и применять другие меры по предотвращению продаж контрафактной продукции.
Wildberries ранее начал продажу товаров брендов ZaraPull & Bear и Massimo Dutti, принадлежащих испанской группе компаний Inditex. Источник «Ведомостей», близкий к Wildberries, рассказал, что маркетплейс займется параллельным импортом, если возникнет дефицит каких-то товаров. Однако площадка рассчитывает, что ввоз обеспечат продавцы маркетплейса.
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