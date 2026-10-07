Суд оштрафовал Google, Reddit, Telegram и Twitch за неудаление контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google, Reddit, Telegram и Twitch за неудаление информации, распространение которой в России запрещено. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Google LLC, Reddit Inc. и Telegram Messenger Inc. признаны виновными по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации в случае, если есть обязанность по удалению такой информации). Каждой компании назначен штраф в размере 3,8 млн руб.
Twitch Interactive Inc. признан виновным по двум эпизодам, предусмотренным ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Общая сумма штрафов составила 14 млн руб.
6 октября Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного в России контента. На такую же сумму за аналогичное нарушение оштрафована компания Google.