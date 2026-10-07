Суд оштрафовал Google, Reddit, Telegram и Twitch за неудаление контента

Google LLC, Reddit Inc. и Telegram Messenger Inc. признаны виновными по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации в случае, если есть обязанность по удалению такой информации). Каждой компании назначен штраф в размере 3,8 млн руб.