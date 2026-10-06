Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента
2 сентября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 11,4 млн руб. за три нарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Согласно материалам дела, администрация мессенджера не удалила запрещенную в России информацию по требованию Роскомнадзора.
19 августа Таганский суд назначил Telegram штраф в размере 3,8 млн руб. по той же статье.
Суд в августе также оштрафовал Google на 3,8 млн руб. за нарушение требований по ограничению доступа к информации. 12 августа компания получила штраф в 7,6 млн руб. по двум административным протоколам за отказ удалить запрещенные приложения из Google Play.