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Главная / Общество /

Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Елена Вострикова

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger на 3,8 млн руб. за нарушение требований по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

18 августа суд также назначил Telegram штраф в размере 3,8 млн руб. по той же статье. В этот же день аналогичный штраф получил Google за нарушение требований по ограничению доступа к информации.

29 июня Telegram оштрафовали на 3,5 млн руб. за отсутствие мониторинга запрещенного контента. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц составляло 4 млн руб.

2 июня суд назначил мессенджеру штраф в размере 3,8 млн руб. за неудаление экстремистского контента и информации, представляющей угрозу для несовершеннолетних. 27 мая Telegram также был оштрафован на 7 млн руб. за неудаление экстремистских материалов.

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