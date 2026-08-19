Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger на 3,8 млн руб. за нарушение требований по ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции столицы.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).
29 июня Telegram оштрафовали на 3,5 млн руб. за отсутствие мониторинга запрещенного контента. Максимальное наказание по этой статье для юридических лиц составляло 4 млн руб.
2 июня суд назначил мессенджеру штраф в размере 3,8 млн руб. за неудаление экстремистского контента и информации, представляющей угрозу для несовершеннолетних. 27 мая Telegram также был оштрафован на 7 млн руб. за неудаление экстремистских материалов.