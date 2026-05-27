Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление экстремистского контента
В Москве Таганский суд назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн руб. за неудаление экстремистского контента. Об этом ТАСС сообщили в суде.
Telegram привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, предусматривающей наказание за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации. Как установил суд, мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, которая содержала призывы к экстремистской деятельности.
Это не первый подобный штраф в отношении платформы за последнее время. 12 мая Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 5 мая суд также назначил компании штраф в размере 7 млн руб. по аналогичному основанию. Еще один штраф на 7 млн руб. Таганский суд Москвы вынес 21 апреля за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности.
С 10 февраля Роскомнадзор вводит ограничения в отношении Telegram. В ведомстве заявляли, что меры направлены на то, чтобы добиться «исполнения российского законодательства». По версии РКН, мессенджер недостаточно защищает персональные данные пользователей, а также не принимает достаточных мер для противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.