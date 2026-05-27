Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PHOR6 450+0,31%CNY Бирж.10,483+0,13%IMOEX2 580,370%RTSI1 134,220%RGBI118,85-0,03%RGBITR781,63+0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление экстремистского контента

Ведомости

В Москве Таганский суд назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн руб. за неудаление экстремистского контента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Telegram привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, предусматривающей наказание за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса информации. Как установил суд, мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, которая содержала призывы к экстремистской деятельности.

Это не первый подобный штраф в отношении платформы за последнее время. 12 мая Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 5 мая суд также назначил компании штраф в размере 7 млн руб. по аналогичному основанию. Еще один штраф на 7 млн руб. Таганский суд Москвы вынес 21 апреля за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности.

С 10 февраля Роскомнадзор вводит ограничения в отношении Telegram. В ведомстве заявляли, что меры направлены на то, чтобы добиться «исполнения российского законодательства». По версии РКН, мессенджер недостаточно защищает персональные данные пользователей, а также не принимает достаточных мер для противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь