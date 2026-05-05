Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Суд признал компанию виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).
21 апреля Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности. До этого, 23 марта, суд назначил Telegram штраф в размере 10,5 млн руб.
С февраля Роскомнадзор блокирует Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». По версии РКН, мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами.