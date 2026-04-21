Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление экстремистского контента
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности. Об этом сообщают «РИА Новости».
Компания признана виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем интернет-ресурса запрещенной информации).
23 марта суд также назначил Telegram штраф в размере 10,5 млн руб. По первому протоколу, связанному с неудалением информации об экстремистской деятельности, суд назначил штраф 7 млн руб.
По второму протоколу Telegram признан виновным в неудалении информации, связанной с алкогольной продукцией, порнографией и пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По этому эпизоду назначен штраф 3,5 млн руб.