Главная / Общество /

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за неудаление экстремистского контента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности. Об этом сообщают «РИА Новости».

Компания признана виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем интернет-ресурса запрещенной информации).

23 марта суд также назначил Telegram штраф в размере 10,5 млн руб. По первому протоколу, связанному с неудалением информации об экстремистской деятельности, суд назначил штраф 7 млн руб.

По второму протоколу Telegram признан виновным в неудалении информации, связанной с алкогольной продукцией, порнографией и пропагандой ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). По этому эпизоду назначен штраф 3,5 млн руб.

