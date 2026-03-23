Суд оштрафовал Telegram еще на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 10,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает «РИА Новости».
Компания привлечена к ответственности по ч. 2 и 4 ст. 13.41 КоАП РФ. По первому протоколу, связанному с неудалением информации об экстремистской деятельности, суд назначил штраф 7 млн руб.
По второму протоколу Telegram признан виновным в неудалении информации, связанной с алкогольной продукцией, порнографией и пропагандой ЛГБТ
16 марта мессенджер уже был оштрафован на 35 млн руб. по пяти эпизодам аналогичных нарушений. А 25 февраля суд также признал Telegram виновным в повторном невыполнении обязанностей по мониторингу контента и ограничению доступа к запрещенной информации, назначив штраф 7 млн руб.