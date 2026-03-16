Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram штраф в размере 35 млн руб. за пять эпизодов неудаления информации, доступ к которой подлежит ограничению на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
Мессенджер признали виновным по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации). Для юридических лиц штраф по данной статье составляет от 3 млн до 8 млн руб.
Таганский райсуд Москвы 25 февраля признал Telegram виновным в повторном невыполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Мессенджеру был назначен штраф в размере 7 млн руб.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжает проводить последовательные ограничения Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». Пользователи в эти дни сообщали про сбои и замедление загрузки медиафайлов. По версии РКН, мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами.