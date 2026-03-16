Telegram оштрафовали на 35 млн рублей за неудаление запрещенной информации

10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжает проводить последовательные ограничения Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». Пользователи в эти дни сообщали про сбои и замедление загрузки медиафайлов. По версии РКН, мессенджер не защищает персональные данные россиян, а также не предпринимает реальных мер по противодействию мошенникам и использованию сервиса преступниками и террористами.