Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 3,8 млн руб. за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Как уточнили в суде, Telegram привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в интернете информации либо интернет-страницы в случае, если их распространение запрещено на территории России.
4 мая мессенджер удалил 103 259 групп и каналов. Всего за первые дни мая Telegram ограничил работу 385 841 сообщества, из которых 914 были отнесены к категории «связанных с терроризмом».
5 мая Telegram оштрафовали на 7 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Суд признал компанию виновной по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством).
В апреле Таганский суд Москвы также оштрафовал мессенджер на 7 млн руб. за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности. До этого, 23 марта, суд назначил Telegram штраф в размере 10,5 млн руб.