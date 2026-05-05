Telegram заблокировал свыше 100 000 каналов за сутки
Telegram удалил 103 259 групп и каналов в понедельник, 4 мая, следует из статистики мессенджера.
Впервые с 1 мая показатель превысил отметку в 100 000, когда ограничения затронули 107 134 группы и канала. Всего за первые дни мая Telegram ограничил работу 385 841 сообщества, из которых 914 были отнесены к категории «связанных с терроризмом». С начала 2026 г. общее число удаленных каналов и групп достигло 14 357 661. Из этого объема 67 628 сообществ были связаны с террористической деятельностью.
В компании уточнили, что с 2015 г. платформа использует механизм обработки пользовательских жалоб и проактивный мониторинг. В начале 2024 г. эти процессы были усилены за счет внедрения инструментов искусственного интеллекта.
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 21 апреля Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за неудаление информации с признаками экстремистской деятельности. До этого, 23 марта, суд назначил Telegram штраф в размере 10,5 млн руб.