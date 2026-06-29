Telegram оштрафовали за отсутствие мониторинга запрещенного контента
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. за неосуществление мониторинга запрещенной информации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Мессенджер признали виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации). Максимальный штраф по этой статье для юрлиц – до 4 млн руб.
В начале июня Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним. За неделю до этого российский суд назначил мессенджеру штраф в размере 7 млн руб. за неудаление экстремистского контента.
Telegram заблокирован в России с февраля. По версии Роскомнадзора, мессенджер недостаточно защищает персональные данные пользователей, а также не принимает достаточных мер для противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.