CNY Бирж.10,764+1,16%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,07+1,29%RTSI1 146,05+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалять информацию

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн руб. за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, сообщило агентство «РИА Новости».

Telegram привлекли к административной ответственности за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Небезопасный для детей контент, по данным суда, обнаружила Росмолодежь и после этого обратилась в Роскомнадзор.

27 мая Таганский суд назначил мессенджеру штраф в размере 7 млн руб. за неудаление экстремистского контента. Telegram привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Как установил суд, мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, которая содержала призывы к экстремистской деятельности.

12 мая Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 5 мая суд также назначил компании штраф в размере 7 млн руб. по аналогичному основанию.

