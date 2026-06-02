Суд оштрафовал Telegram на 3,8 млн рублей за отказ удалять информацию
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 млн руб. за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, сообщило агентство «РИА Новости».
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Небезопасный для детей контент, по данным суда, обнаружила Росмолодежь и после этого обратилась в Роскомнадзор.
27 мая Таганский суд назначил мессенджеру штраф в размере 7 млн руб. за неудаление экстремистского контента. Telegram привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ. Как установил суд, мессенджер не удалил в установленный срок публикацию, которая содержала призывы к экстремистской деятельности.
12 мая Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 5 мая суд также назначил компании штраф в размере 7 млн руб. по аналогичному основанию.