Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,4 млн руб., сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Мессенджер признан виновным в совершении трех административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).
Согласно материалам дела, администрация мессенджера не удалила информацию, распространение которой запрещено на территории России, по требованию Роскомнадзора.
В конце июня Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Его признали виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации). По данным следствия, Telegram не провел мониторинг запрещенной информации.
31 августа Telegram заблокировал 221 656 групп и каналов за выходные. Сначала было заблокировано 109 483 группы и канала, затем – 112 173 сообщества.
С начала 2026 г. количество заблокированных групп и каналов в мессенджере составило 24 321 005.