Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей

В конце июня Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Его признали виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации). По данным следствия, Telegram не провел мониторинг запрещенной информации.