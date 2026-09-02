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Суд оштрафовал Telegram на 11,4 млн рублей

Анна Суслова

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 11,4 млн руб., сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Мессенджер признан виновным в совершении трех административных правонарушений по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Согласно материалам дела, администрация мессенджера не удалила информацию, распространение которой запрещено на территории России, по требованию Роскомнадзора.

В конце июня Таганский суд оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Его признали виновным по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации). По данным следствия, Telegram не провел мониторинг запрещенной информации.

31 августа Telegram заблокировал 221 656 групп и каналов за выходные. Сначала было заблокировано 109 483 группы и канала, затем – 112 173 сообщества.

С начала 2026 г. количество заблокированных групп и каналов в мессенджере составило 24 321 005.

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