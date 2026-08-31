Telegram заблокировал за выходные более 220 000 групп и каналов
Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал 221 656 групп и каналов. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистику мессенджера.
Согласно опубликованным данным, в субботу Telegram заблокировал 109 483 группы и канала, а в воскресенье – еще 112 173 сообщества. Таким образом, за два дня число блокировок превысило 220 000.
За предыдущую неделю мессенджер заблокировал 697 116 групп и каналов. Из них 4566 сообществ были обозначены как «связанные с терроризмом».
С начала 2026 г. количество заблокированных Telegram групп и каналов достигло 24 321 005. В том числе 168 679 из них, согласно статистике мессенджера, были «связаны с терроризмом».
В первом полугодии 2026 г. администрация Telegram заблокировала по всему миру 19,136 млн нарушающих его политику каналов и групп, что на 18,57% больше год к году. Во II квартале 2026 г. было заблокировано 7,797 млн ресурсов, что на 9,69% меньше, чем годом ранее. В I квартале количество заблокированных каналов и групп выросло на 51% по сравнению с I кварталом 2025 г. – с 7,505 млн до 11,339 млн. Абсолютный рекорд с начала наблюдений (с 1 декабря 2023 г.) был зафиксирован 1 января 2026 г., когда было заблокировано почти 543 000 групп и каналов.
В конце июня Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ за неосуществление мониторинга запрещенной информации.
Telegram заблокировали в России с февраля. По версии Роскомнадзора, мессенджер недостаточно защищает персональные данные пользователей, а также не принимает достаточных мер для противодействия мошенничеству и использованию платформы в преступных и террористических целях.